VIDEO...समर्थन मूल्य पंजीकरण शुरू होते ही सर्वर जाम, शाम चार बजे चला

Nagaur. सुबह नौ बजे से शाम को सात बजे तक होना था पंजीयन

-सुबह नौ बजे से शाम को चार बजे तक कछुआ चाल से चला सर्वर, एक घंटे में एक किसान का हो रहा था पंजीयन

-प्रति किसान पचीस क्विंटल मूंग की होगी खरीद, राजस्थान में कुल तीन लाख दो हजार 745 क्विंटल मूंग खरीदेगी सरकार

Server jam as soon as support price registration starts, runs at 4 pm