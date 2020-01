सम्पर्क हैल्पलाइन को बनाया मजाक, जमीन के अभाव में अटका काम, शिकायतकर्ता को जवाब मिला - बजट स्वीकृति के बाद होगा काम

Work stuck due to lack of land, complainant got a reply - work will be done after budget approval नागौर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भले ही अधिकारियों को राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाइन -181 पर दर्ज होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हों, लेकिन नागौर में अधिकारी एवं कर्मचारी इसका मजाक बना रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण रविवार को उस समय देखने को मिला जब ताऊसर रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों द्वारा की गई शिकायत के जवाब में उनको कहा गया कि कॉलोनी में सीवरेज लाइन का कार्य बजट स्वीकृति के पश्चात ही किया जाना प्रस्तावित है। जबकि हाउसिंग बोर्ड सहित आसपास की एक दर्जन कॉलोनियों में अमृत सिटी योजना के तहत सीवरेज लाइन व ट्रीटमेंट प्लांट का काम होना है और इसके लिए पौने 3 वर्ष पहले ही 60 करोड़ का वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है। खास बात यह है कि शिकायत करने वाले एक दर्जन लोगों को एक ही जवाब भेजा गया है।

अप्रेल 2017 में काम शुरू कर चुकी है कम्पनी

शहर की 30 प्रतिशत आबादी को सीवरेज लाइन से जोडऩे के लिए अमृत सिटी योजना के तहत नगर परिषद को मिले कुल बजट में से 60 करोड़ रुपए सीवरेज कार्य पर खर्च करना तय किया गया। नगर परिषद ने अप्रेल 2017 में महाराष्ट्र की वाईएफसी कम्पनी को वर्क ऑर्डर जारी किया था। इसके तहत सीवरेज से वंचित पुराना हाउसिंग बोर्ड, बीएसएफ, दीप कॉलोनी, पुलिस लाइन, अजमेरी गेट, कलक्ट्रेट के आसपास का क्षेत्र, भार्गव मोहल्ला, स्टेडियम के उत्तर की तरफ एवं किले के दक्षिण की तरफ आने वाली कॉलोनियों को जोडऩे के लिए 78.58 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जानी थी। इसके साथ दुलाया में 1.5 एमएलडी एवं बीएसएफ के पास 2 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने थे, लेकिन बीएसएफ के पास जमीन नहीं मिली तो ढूढ़ीवास में एसटीपी बनाना प्रस्तावित किया गया, लेकिन इसमें भी अड़ंगा लग गया। इसके बाद नगर परिषद ने प्लान में संशोधन करते हुए हाउसिंग बोर्ड के पास पम्प हाउस बनाकर सीवरेज के पानी को बालवा स्थित एसटीपी तक पहुंचाने का निर्णय लिया। वर्तमान में पम्प हाउस के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।

सात जोन में होना है अमृत का काम

अमृत योजना के तहत शहर में सीवरेज लाइन एवं एसटीपी का काम पूरा करने के लिए नगर परिषद ने शेष बची (रुडिप द्वारा काम करने के बाद) कॉलोनियों को 7 जोन में बांटा। अमृत योजना में दो फेज बनाए गए हैं, जिनमें 1 से 3 जोन तक का काम प्रथम फेज में होना है, जबकि जोन 4 से 7 तक का काम द्वितीय फेज में होगा। अमृत योजना में मिले 60 करोड़ से प्रथम फेज का काम पूरा होगा। प्रथम फेज में 8 हजार 430 प्रोप्रटी कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे शहर की 30 प्रतिशत आबादी सीवरेज लाइन से जुड़ जाएगी।

दुलाया एसटीपी में भी देरी

ठेकेदार कम्पनी ने दुलाया में बनने वाले 1.5 एलएलडी के एसटीपी के निर्माण में भी देरी की है। 17 अप्रेल 2017 को काम शुरू कर दो साल यानी 16 अप्रेल 2019 को काम पूरा करना था, लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो 50 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि काम जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं।

जमीन के अभाव में लेट हुआ काम

अमृत सिटी योजना में सीवरेज का कार्य करने के लिए वाईएफसी कम्पनी को 60 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। जिसके तहत दुलाया व बीएसएफ के पास एसटीपी बनने थे, लेकिन बीएसएफ के पास जमीन नहीं मिलने पर बाद में ढूढ़ीवास में एसटीपी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां भी कोर्ट का स्टे आ गया। इसके बाद हमने हाउसिंग बोर्ड के पास पम्प हाउस बनाकर सीवरेज के पानी को बालवा रोड स्थित एसटीपी में भेजने का निर्णय लिया। उस एसटीपी की क्षमता 8 एमएलडी है, लेकिन वर्तमान में पानी कम जा रही है। हाउसिंग बोर्ड के पास जमीन आवंटित होने पर काम शुरू करवा देंगे।

- रामप्रसाद मीना, एक्सईएन, नगर परिषद, नागौर