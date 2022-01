शंकरलाल जाखड़ को एमडीएच वाणिज्य संकाय का अधिष्ठाता

Nagaur. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. अनिल शुक्ला की अध्यक्षता में अजमेर की विधा परिषद् की हुई बैठक बी.आर. मिर्धा राजकीय महाविद्यालय, नागौर के प्राचार्य शंकरलाल जाखड़ को वाणिज्य संकाय का अधिष्ठाता नियुक्त किया।

Nagaur. Principal Shankarlal Jakhar of Mirdha Mahavidyalaya felicitating him for becoming the Dean of the Faculty of Commerce in MDH