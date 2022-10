पुष्य नक्षत्र पर आज अद्भुद शुभ संयोग में होगी खरीदारी

Nagaur. सिद्ध, साध्य एवं प्रवध योग के होने से इलेक्ट्रानि वस्तुओं के साथ वाहन खरीद के लिए रहेगा बेहद शुभ

नागौर. मंगलवार को पुष्य नक्षत्र के साथ कई अद्भुद संयोग पड़ रहा है। इसमें की गई खरीद बेहद ही शुभ मानी जाती है। बाजार में दुकानें सज गई हैं। दुकानदारों को बेहतर करोबार होने की उम्मीद है। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रह-नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र को माना गया है। पुष्य का अर्थ पोषण करना या पोषण करने वाला होता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। ज्योतिष गणना में पुष्य नक्षत्र को सुख-समृद्धि व शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। अक्टूबर का महीना ग्रहों की स्थिति के लिहाज से खास है। पंडित सुनील दाधीच ने बताया कि पुष्य नक्षत्र मंगलवार को अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजकर 11 मिनट पर प्रारंभ होगा। यह 19 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 1 मिनट पर समाप्त होगा। मंगलवार को पुष्य नक्षत्र के साथ ही सिद्ध एवं साध्य योग उपलब्ध रहेंगे कई वर्षों बाद इस दिन प्रवध नामक योग भी आ रहा है पुष्य नक्षत्र को सोना चांदी तांबा पीतल तथा घरेलू उपयोगी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल वस्तुएं व वाहन खरीदने के लिए अति उत्तम माना गया है। इसके साथ ही बहीखाता खरीद करना भी शुभ माना गया है मंगलवार के पूरे दिन पुष्य नक्षत्र उपलब्ध रहने के बाद बुधवार को भी सुबह आठ बजकर एक मिनट तक उपलब्ध रहेगा। इस दिन मातंग नामक शुभ योग भी रहेगा।

इन राशियों को होगा लाभ-

पुष्य नक्षत्र के दिन शुक्र व सूर्य की तुला राशि में युति बनने से धनु, कन्या व मकर राशि वालों को लाभ मिलेगा। धनु राशि के जातकों को करियर व व्यापार में सफलता मिल सकती है। कन्या राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। इस अवधि में लंबे समय से अटका धन वापस मिल सकता है। नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। मंगलवार को दिनभर पुष्य नक्षत्र का योग रहेगा। इस नक्षत्र में की गई खरीदारी शुभ माना जाती है। खरीदी गई वास्तु लंबे समय तक साथ रहती है। दीपावली के त्योहार पर लोग इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ मानतेहै। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र पर शनि और गुरु की विशेष कृपा होती है। शनि शक्ति और ऊर्जा के स्वामी हैं, जबकि गुरु ज्ञान और धन का कारक होता है। ज्योतिष अनुसार मेष, वृश्चिक, धनु, मीन और सिंह राशि के जातकों को लाल चीजें खरीदना शुभ होगा। इसलिए इस राशि के जातक पुष्य नक्षत्र के दिन सोना और तांबे की खरीदारी कर सकते। कर्क, तुला और वृष राशि के जातकों को सफेद चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी, सफेद वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ होगा। कन्या और मिथुन राशि के जातकों को सौंदर्य संबंधी चीजों की खरीदारी करना शुभ होगा। ऐसे में इन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं

Shopping will be done in a wonderful auspicious coincidence on Pushya Nakshatra today