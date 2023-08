युवाओं को धोखा दे रहा है दिल, बचने का मौका भी नहीं देता साइलेंट अटैक

नागौर जिले में पिछले दो-तीन साल में हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले युवाओं की संख्या बढ़ी

- कोरोना के बाद 30 से 40 वर्ष के बीच के युवाओं में यह समस्या ज्यादा, ऐसे युवाओं के बचने की संभावना बहुत कम

Silent attack does not even give chance to the youth to escape