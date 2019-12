सिलिकोसिस पीडि़त प्रमाण-पत्र धारकों को स्वत: स्वीकृत होगी 1500 रुपए प्रति माह पेंशन

Pension of Rs. 1500 will be sanctioned automatically to the holders of Silicosis certificate, जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने साप्ताहित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जारी किए निर्देश