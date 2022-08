Video : आरओबी का धीमा काम, शहरवासियों का फूटा गुस्सा

दुकानदारों व आसपास के लोगों ने कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

नागौर. शहर के मानासर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन आरओबी की धीमी गति से परेशान शहरवासियों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। मानासर क्षेत्र के दुकानदार, आमजन व जनप्रतिनिधियों ने रैली के रूप में कलक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा तथा जल्द से जल्द फाटक खुलवाने की मांग की।

Slow work of ROB, anger of the townspeople erupted