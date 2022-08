जिले में लम्पी स्किन डिजीज का थम नहीं रहा कहर, अब तक 1655 पशुओं की मौत

पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों को नहीं मिल रही पर्याप्त मदद

- कई गोवंश हो रहे मौत के शिकार, स्वयं सेवी संस्थाएं गोवंश की सेवा में जुटी

नागौर. पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि अभी यह बीमारी और अधिक फैलेगी, इसलिए पशुपालकों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. महेश कुमार मीणा ने बताया कि गोवंशीय पशुओं में फैल रहा लम्पी स्किन वायरस जनित रोग है, जो मच्छरों, मक्खियों एवं चीचड़ों आदि से फैलता है। इसके उन्मूलन के लिए पशु बाड़े में कीटनाशक दवा का छिडक़ाव करें तथा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

So far 1655 animals have died due to lumpy skin disease in Nagaur