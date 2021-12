जिले में दो हजार से काश्तकारों से अब तक 42 641.5 क्विंटल मूंग की खरीद

Nagaur. 19 हजार से किसान मूंग बेचान के लिए करा चुके हैं पंजीयन-मंडी मूंग की दर इस बार समर्थन मूल्य से बेहद कम होने के चलते खरीद केन्द्रों खरीद बढ़ी-किसानों ने कहा कि खरीद की रफ्तार बेहद कम और तेजी लाने की मांग

So far 42 641.5 quintals of moong have been procured from two thousand cultivators in the district