रीट पेपर लीक में कुछ जेल चले गए हैं और कुछ और जाएंगे - डोटासरा

पत्रकार वार्ता में बोले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा - सीबीआई जांच कराने के पीछे भाजपा का उद्देश्य बेरोजगारों को नौकरी से वंचित रखना

नागौर. ‘रीट पेपर लीक में यदि किसी की ऑलपिन की नोक के बराबर भी भूमिका है तो वह जेल जाएगा। एसओजी तह तक जा रही है, कुछ जेल चले गए हैं और कुछ और जाएंगे। चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, बचेगा नहीं।’ यह बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्दसिंह डोटासरा ने नागौर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही।

प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नागौर आए डोटासरा ने कहा कि सीबीआई जांच कराने के पीछे भाजपा की मंशा कुछ और है। तीन साल में भाजपा राजस्थान में एंटी एनकंबेंसी का माहौल नहीं बना पाई, इसलिए अब केन्द्र के इशारे व आरएसएस के लोगों के कहने पर माहौल बनाया जा रहा है, ताकि कांग्रेस सरकार को बदनाम कर सकें। डोटासरा ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य बेरोजगारों को नौकरियां देना नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि जांच सीबीआई के पास चली जाए तो अगले दो साल में कोई भर्ती नहीं हो और सभी दफ्तर सील कर दिए जाएं। ये केन्द्र के इशारे पर षड्यंत्र रच रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि हमने परीक्षा वापस कराने कह दिया है और पद भी बढ़ा दिए हैं। अब 62 हजार पदों पर भर्ती होगी।

Some have gone to jail and some will go - Dotasra