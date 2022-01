सात महीने में एसपी का तबादला, अब राममूर्ति होंगे नागौर के नए एसपी

आईपीएस जोशी को भिवाड़ी अलवर से नागौर लगाया गया

नागौर. जिला कलक्टर के बाद राज्य सरकार ने अब नागौर जिले में पुलिस अधीक्षक का भी तबादला कर दिया है। नागौर में अब राममूर्ति जोशी नए एसपी होंगे।

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. रविन्द्र गोस्वामी द्वारा शनिवार को 20 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। आईपीएस जोशी को भिवाड़ी अलवर से नागौर लगाया गया है। वहीं नागौर के निवर्तमान एसपी अभिजीतसिंह के सीआईडी (सुरक्षा) एसपी जयपुर लगाया गया है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गत रविवार को आईपीएस अधिकारियों के तबादले करते हुए नागौर कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार का स्थानांतरण कर पीयूष समरिया को लगाया था। सरकारी ने अब शनिवार को 20 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है, जिसमें नागौर एसपी अभिजीतसिंह का तबादला कर उनके स्थान पर भिवाड़ी अलवर एसपी को नागौर लगाया है। एसपी अभिजीतसिंह को सात महीने पहले ही नागौर लगाया गया था। यानी उन्हें यहां पूरा एक साल भी नहीं हुआ। एसपी अभिजीतसिंह ने शुक्रवार को जिले में हैड कांस्टेबल व कांस्टेबल की तबादला सूची जारी की और शनिवार को उनका खुद का तबादला हो गया।

