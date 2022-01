डेढ़ साल नागौर में रहे कलक्टर जितेन्द्र सोनी से पत्रिका की खास बात, जानिए, नागौर के बारे में क्या कहा

डॉ. सोनी ने कहा - रास्ता खोलो अभियान मेरा श्रेष्ठ अभियान

- निवर्तमान कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के कार्यकाल का आकलन

Published: January 18, 2022 10:56:02 am

नागौर. नागौर जिला कलक्टर के पद पर करीब डेढ़ साल तक रहे डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कोरोना महामारी की विषय परिस्थितियों के बावजूद जिले में बेहतर काम करते हुए हर व्यक्ति को राहत देने का प्रयास किया। उनकी सादगी एवं सरल स्वभाव के साथ काम करने की धुन ने जिले में दानदाताओं एवं भामाशहाों के सहयोग से कई ऐसे काम पूरे हुए हैं, जो सरकारी धन एवं प्रक्रिया से करवाते तो शायद अगले कई वर्षों में नहीं हो पाते। इसमें सरकारी स्कूलों को बिजली कनेक्शन से जोडऩा, कलक्ट्रेट सहित जिले के अन्य सरकारी कार्यालयों में सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने जैसे काम वर्षों के लिए याद रखे जाएंगे। रविवार को उनका स्थानांतरण होने के बाद पत्रिका ने उनसे बात की तो डॉ. सोनी ने बताया कि नागौर जिला उनके अब तक के कार्यकाल में सबसे श्रेष्ठ रहा। जानिए, उनसे संवाद के कुछ अंश

Special talk of the Rajasthan patrika from Collector Jitendra Soni