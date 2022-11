करोड़ों का राजस्व लेने के बाद भी सो रही है प्रदेश व शहर की सरकार

Nagaur. प्रदेश के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी आग लगने की स्थिति में अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिला मुख्यालय होते हुए भी यहां पर अग्निशमन विभाग के नाम पर महज दो छोटी गाडिय़ों के सहारे जैसे-तैसे काम चलाया जा रहा है। यह स्थिति तब है जबकि नागौर खनिज पदार्थों के साथ औद्योगिक गविविधियों के माध्यम से सरकार को प्रतिवर्ष अरबों का राजस्व अदा करता है। इसके बाद भी प्रदेश एवं शहर की सरकार सो रही है।

In the name of fire department, the work is being done with the help of only two small vehicles