अब नहीं रहेगी बॉयो वेस्ट डिस्पोजल की समस्या

जेएलएन अस्पताल में खुद का बनेगा एसटीपी

- राजमेश ने जारी किया 72 लाख का बजट

- आए दिन खुले में पड़ा रहता है बॉयो वेस्ट, एसटीपी बनने के बाद मिलेगी निजात

Published: May 29, 2022 03:08:16 pm

नागौर. जिला मुख्यालय के पंडित जेएलएन राजकीय अस्पताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाया जाएगा। अस्पताल के विस्तार एवं निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को देखते हुए आगामी दिनों में निकलने वाले मेडिकल बॉयो वेस्ट व सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अस्पताल को स्थाई रूप से लाइसेंस देने के लिए एसटीपी बनवाने के लिए कहा, जिस पर पीएमओ ने प्रस्ताव बनाकर जयपुर मुख्यालय पत्र भेजा। पीएमओ के पत्र पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय से एसटीपी के लिए 72 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर टेंडर भी कर दिए। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होने वाली है।

STP to be built in JLN Hospital Nagaur