‘श्रमिकों को दो बार मारने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई, वसूली की भी अनुशंसा’

जांच में दोषी पाए गए मृतक श्रमिकों को जीवित बताकर मारने वाले अधिकारी

- श्रम विभाग में भ्रष्टाचार का मामला, पत्रिका ने उजागर किया था मामला

- जिला प्रशासन ने श्रम विभाग के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर की कार्रवाई व रिकवरी की अनुशंसा

नागौर. जिले में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा मरे हुए लोगों को जीवित बताकर उनका श्रमिक के रूप में पंजीकरण के कुछ दिन बाद वापस उनको मृत बताकर परिजनों को दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी करने का मामला जयपुर मुख्यालय पहुंच गया है। मुख्यालय के अधिकारियों ने सम्बन्धित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि श्रम विभाग में वर्ष 2019-20 के दौरान जो अधिकारी यहां रहे, उन्होंने दर्जनों मृतकों को जीवित बताकर श्रमिकों के रूप में पंजीकरण किया और फिर मृत्यु प्रमाण पत्र में हेराफेरी कर दो-दो लाख की आर्थिक सहायता जारी कर दी। इसको लेकर राजस्थान पत्रिका ने गत 6 जनवरी को ‘मृतकों को बताया जीवित... पंजीकरण करके फिर मार दिया’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर मामला उजागर किया था, जिसके बाद तत्कालीन जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हाथों-हाथ जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र शर्मा, महिला अधिकारिता के सहायक निदेशक जितेन्द्र शर्मा, मुख्य आयोजना अधिकारी एवं एक अन्य अधिकारी को शामिल किया गया है। जांच कमेटी ने कलक्टर के निर्देशानुसार जांच करके रिपोर्ट उन्हें सौंप दी।

Strict action should be taken against those who kill the workers twice, also recommend recovery'