छात्रों ने कॉलेज गेट पर जड़ा ताला, पुलिस ने छात्रों को खदेडकऱ खोला दरवाजा

Students lock the college gate, the police opened the door in Nagaur, छात्रसंघ चुनाव : कॉलेज प्रशासन ने कहा - कॉलेज निदेशालय से जारी होगी वेटिंग लिस्ट, छात्रों का आरोप - सूची जारी करने में हो रही राजनीति