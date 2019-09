बापू की जयंती पर स्टेडियम में विद्यार्थियों ने बनाया भारत, दिया अखंडता व एकता का संदेश

Students made India in the stadium on Bapu's birth anniversary तीन स्थानों से पहुंची गांधी संदेश यात्रा का स्टेडियम में हुआ त्रिवेणी संगम, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर तीन दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत