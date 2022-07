छात्रसंघ चुनाव को हरी झंडी मिलते ही छात्र नेताओं की खिली बांछें

कोरोना महामारी के चलते दो साल ए नहीं हुए चुनाव

तीन साल तैयारी कर रहे छात्र नेता भी मैदान में उतरने की कर रहे तैयारी

इस बार बढ़ेगी प्रत्याशियों की संख्या

नागौर. कोरोना महामारी के कारण दो साल तक शांत रही कॉलेजों में अब एक बार फिर छात्रसंघ चुनाव का शोर मचने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इस बार छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही अब एनएसयूआइ व विद्यार्थी परिषद सहित अन्य छात्र संगठनों ने छात्रसंघ चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि कई छात्र नेता पिछले दो साल से चुनाव की तैयारी में थे, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने चुनाव के निर्देश जारी कर दिए हैं तो उन्होंने भी अपना भाग्या आजमाने का मन बना लिया है।

Students union elections will be held this time in the state