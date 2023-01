प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां बच्चों का आहार तक छीन लिया गया.......

Submitted by:

Nagaur. एसीबी की जांच में प्रमाणित हुआ डेगाना, कुचामन एवं जायल परियोजना में पोषाहार वितरण में भ्रष्टाचार

-तीन महिला पर्यवेक्षक कुचामन परियोजना की, तीन महिला पर्यवेक्षक डेगाना परियेाजना की, और एक महिला महिला पर्यवेक्षक एवं एक कनिष्ठ सहायक मकराना शहर परियोजना की, परबतसर परियोजना में एक महिला पर्यवेक्षक, एक वरिष्ठ सहायक एवं एक कनिष्ठ सहायक तथा जायल परियोजना का एक कनिष्ठ सहायक को निलंबित, सभी निलंबितों का मुख्यालय रहेगा जयपुर, वर्ष 2015 से 2018 में था घोटाला

ACB's investigation proved corruption in nutrition distribution in Degana, Kuchaman and Jayal projects