पत्रिका के स्वर्णिम भारत अभियान के तहत नागौर जिले में 25 हजार ने ली शपथ

Swarnim Bharat campaign : 25 thousand took oath in Nagaur district

नागौर. गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पत्रिकास की ओर से शुरू किए गए ‘स्वर्णीम भारत’ अभियान के तहत जिले के सरकारी एवं निजी स्कूलों एवं सावर्जनिक स्थानों सहित कुल 23 स्थानों पर करीब 23 हजार विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों ने शपथ लेते हुए अपने शहर/गांव को स्वच्छ एवं सुंदर रखने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि पत्रिका की ओर से देश की स्वच्छता एवं सुंदरता को लेकर चलाए गए अभियान के तहत एक साल में प्रत्येक व्यक्ति को 70 घंटे शहर/गांव को देने का संकल्प दिलवाया जा रहा है। नागौर जिला मुख्यालय के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, कांकरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, नायक कच्ची बस्ती स्थिति नि:शुल्क विद्यालय एवं मूण्डवा के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अतिथियों ने शपथ ली।

गांव की सूरत बदलने में खर्च करेंगे 70 घण्टे

खींवसर. राजस्थान पत्रिका के स्वर्णिम भारत महाअभियान को लेकर गणतंत्र दिवस के उपखण्ड स्तरीय समारोह में उपखण्ड अधिकारी रामस्वरूप जौहर की मौजूद में विकास अधिकारी रामलाल सुथार ने सफाई को हां, प्लास्टिक को ना शपथ दिलाई। विकास अधिकारी रामलाल सुथार ने कहा कि अपने गांव और शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए आज से ही इस कार्य में जुट जाएं और सालभर में 70 घण्टे गांव की सूरत बदलने में लगाएं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 11 मिनट रोज साफ-सफाई में समय दे तथा प्लास्टिक का पूर्णतया बहिष्कार कर लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में प्रेरित करें। शपथ कार्यक्रम में थानाधिकारी भंवरलाल, सीबीईओ मालाराम, पूर्व पंचायत समिति सदस्य नानकराम हुडडा, अधिवक्ता मूलसिंह, भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नरेश भाटी, पीईईओ केशाराम, भारत विकास परिषद के बिहारीलाल चाण्डक, ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पूसाराम आचार्य, समाजसेवी बीरमाराम नायक, लालाराम मेघवाल, पंचायत समिति सदस्य श्रीकृष्ण उपाध्याय व करीब दो दर्जन सरकारी एवं गैरसरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों सहित अनेक ग्रामीणों ने शपथ ली।

बनाएं स्वर्णिम भारत अभियान के तहत ली शपथ

कुचेरा. अपने गांव या शहर की स्वच्छता के लिए जीवन के अनमोल 70 घण्टे देने के के लिए राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाये जा रहे आओ बनाएं स्वर्णिम भारत अभियान के तहत रविवार को शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नगरपालिकाध्यक्ष तेजपाल मिर्धा, ई ओ रामरतन चौधरी, प्रधानाचार्य हरीराम नंगवाङिया, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष पुखराज भाटी, मूण्डवा ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल गुर्जर सहित शहरवासियों, विभिन्न शिक्षण सस्थाओं के शिक्षकों व विद्यार्थियों ने स्वर्णिम भारत अभियान के तहत खुद जागरूक रहने तथा दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ ली। शहर के भव्या डिफेंस एकेडमी में नगरपालिका अधशासी अधिकारी रामरतन चौधरी व संचालक चेनाराम पंवार के निर्देशन में युवाओं ने स्वर्णिम भारत अभियान के तहत अपने गांव व शहर के लिए 70 घण्टे देकर उसकी स्वच्छता व सुन्दरता को लेकर खुद जागरूक रहने तथा दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ ली।

आओ बनाएं स्वर्णिम भारत

दधवाडा. राजस्थान पत्रिका के महाअभियान के तहत राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दधवाडा के 500 छात्र-छात्राऐं, ग्रामीणों व स्टाफ के साथ राजस्थान पत्रिका की मुहिम के तहत आओ बनाए स्वर्णिम भारत अभियान से जुडकऱ ‘सफाई को हां, प्लास्टिक को ना’ की शपथ ली। दधवाडा विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक मेहता ने कहा कि राजस्थान पत्रिका के महाअभियान के तहत गांव को साल में 70 घंटे देने हैं ताकि हर रोज 11.़30 मिनट सार्वजनिक स्थल विद्यालय हॉस्पिटल ग्राम पंचायत के आसपास साफ सफाई करने से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अति सुंदर ग्राम पंचायत बन सके। इस मौके पर अध्यापक रमेश सोनी रामचंद्र चौधरी घुमाना राम सोहन सिंह भारती मैडम सरला भाटी वह ग्रामीण सुरेंद्र सिंह बिडदा राम जाजड़ा चंदा राम जाजड़ा रामकुमार जाजड़ा बलवीर सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

स्वर्णिम भारत अभियान की दिलाई शपथ

रोल. कस्बे में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान पत्रिका की मुहिम प्लास्टिक मुक्त व स्वच्छता कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोल व वीर तेजा स्कूल के विद्यार्थियों एवम विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में आमजन,अध्यापक, अध्यापिकाओं और छात्र छात्राओं को प्लास्टिक को ना स्वच्छता को हां की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर करीबन 700 लोगों को शपथ दिलाई गई इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयो के संस्था प्रधान व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।