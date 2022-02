कोविड सहायकों के मानदेय भुगतान पर लटकी तलवार, विरोध में उतरे सरपंच

ग्रामीण क्षेत्र के सीएचए का भुगतान पंचायतीराज विभाग व शहरी क्षेत्र के सीएचए का स्थानीय निकाय से करने को लेकर सरकार ने दिए थे आदेश

- जिला सरपंच संघ ने मुयमंत्री को भेजा ज्ञापन, भुगतान प्रक्रिया में बदलाव नहीं करने पर दी आंदोलन की चेतावनी

नागौर. जिले भर के सरपंच राज्य सरकार के एक आदेश के तहत कोविड सहायकों के मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा करने के विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में कोविड स्वास्थ्य सहायकों (सीएचए) के मानदेय भुगतान पर तलवार लटक गई है। हालांकि सीएचए के मानदेय भुगतान को लेकर शुरू से ही परेशानी आ रही है। अब जिला सरपंच संघ नागौर के जिलाध्यक्ष प्रकाश भाकर के नेतृत्व में बुधवार को सरपंचों ने जिला कलक्टर पीयूष समारिया व मुय कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा के जरिए मुयमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेज कर कोविड सहायकों के मानदेय का भुगतान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से करवाने की मांग की है। ऐसे में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 829 सीएचए के मानदेय भुगतान पर तलवार लटक गई है। वहीं शहरी क्षेत्र के 747 सीएचए को भी पूरा भुगतान नहीं मिल पाया है।

Sword hanging on honorarium payment of covid assistants, Sarpanch came out in protest