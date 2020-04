लॉकडाउन का फायदा उठाकर राशन डीलर करने लगे घपले, दो के लाइसेंस संस्पेंड, बाकी की जांच शुरू

Taking advantage of lockdown, ration dealers started scams, license suspension of two, rest investigation started, डेगाना क्षेत्र के दो राशन डीलरों का लाइसेंस निलम्बित