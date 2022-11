सरकार को शक, मृतकों की उठ रही पेंशन, मांग रही अंगूठा

- नागौर जिले में 4.91 लाख से अधिक लोग लेते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसमें साढ़े चार लाख राज्य सरकार के व 31 हजार केन्द्र सरकार के

- सरकार करवा रही है भौतिक सत्यापन, सत्यापन के अभाव में बंद हो जाएगी पेंशन

नागौर. सरकार को शक है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कई मृतकों की पेंशन उठ रही है। मृतकों के परिजन ई-मित्र संचालकों से मिलीभगत कर इस खेल को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा भी सामने आया है कि कुछ ई-मित्र संचालक परिजनों को जानकारी दिए बिना अनुचित तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने अब पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन मोबाइल नम्बर पर ओटीपी से करने की बजाए बायोमैट्रिक से करवा रही है।

Taking the pension of the dead, the government got suspicious