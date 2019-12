जाट समाज के गौरवशाली इतिहास से छेड़छाड़ बर्दास्त नहीं - सांसद बेनीवाल

Tampering with the glorious history of Jat society is not tolerated - MP Beniwal

नागौर. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पानीपत फिल्म में महाराजा सूरजमल के सबन्ध में दर्शाए गए चित्रण पर गहरा रोष प्रकट किया है। सांसद ने कहा कि महाराजा सूरजमल अकेले ऐसे हिन्दू राजा थे, जिन्होंने मुगल राज की आगरा और दिल्ली दोनों राजधानियों पर अपनी रणनीति और शौर्य से विजय प्राप्त की थी।

उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल हमारे आदर्श हैं और उनके गौरवशाली इतिहास से छेड़छाड़ बर्दास्त नहीं की जाएगी। सांसद ने प्रेस बयानो में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर विवादित दृश्यों को नहीं हटाया गया तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकऱ और फिल्म सेंसर बोर्ड को ट्वीट करके विवादित दृश्य हटाने की भी मांग की।