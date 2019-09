Tea shop theft, theft in four shops in Chhoti Khatu market नागौर/छोटी खाटू. जिले में पिछले काफी दिन से चोरों ने धमाल मचा रखा है, जिला मुख्यालय पर चोरों ने धमाल मचा रखा है। पिछले दो दिन से शहर में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। सोमवार को दिनदहाड़े एक दुकान के गल्ले से 2.70 लाख रुपए चोरी हो गए, वहीं रात को एसपी बंगले से 100 मीटर दूर स्थित चाय की दुकान के शटर का ताला तोडकऱ चोरों ने एलईडी, सेटटॉप बॉक्स सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। मंगलवार सुबह दुकानदार दुकान पहुंचा तो ताले टूटे देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के पुलिस ने मौका मुआयना किया।

इसी प्रकार जिले के छोटी खाटू कस्बे मुख्य बाजार में चार दुकानों के ताले तोडकऱ हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात चोरों ने दुकानों के ताले तोडकऱ करीब 50 हजार की नगदी चुरा ली। मंगलवार सुबह चोरी की घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। विरोध की सूचना मिलने पर डीडवाना वृत्ताधिकारी व खुनखुना थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। वृत्ताधिकारी चौधरी ने व्यापारियों से समझाइश कर चोरों को जल्द पकडऩे का आश्वासन देकर बाजार खुलवाया। व्यापार मण्डल ने ज्ञापन देकर चोरों को जल्द गिरफ्तार करने तथा बाजार में गश्त करने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि चोर नहीं पकड़े गए तो वे धरना-प्रदर्शन कर जाम करेंगे।

आप को बता दें कि गत 28 अगस्त की रात को शहर के मोहन मार्केट व पंसारी बाजार में चोरों ने 17 दुकानों के ताले तोड़े थे। दो दिन पहले भी शहर के धानमंडी में एक दुकान का ताला तोडऩे का प्रयास किया गया था।

लोहे की दुकान के गल्ले से 2.70 लाख रुपए चोरी

नागौर. शहर के खाई की गली स्थित लोहे की दुकान में एक चोर ने मौका पाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। दुकानदार थोड़ी देर के लिए दुकान से बाहर निकला था, इसी दौरान अज्ञात चोर ने दिनदहाड़े दुकान में घुसकर गल्ले से करीब 2 लाख 70 हजार रुपए पार कर लिए। घटना के बाद पीडि़त व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी, जिस पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली तथा सीसी टीवी फुटेज खंगाले, लेकिन देर रात तक चोर का कोई सुराग नहीं लग पाया।

जानकारी के अनुसार दुकान मालिक के पुत्र शशिकांत पित्ती ने बताया कि उसके पिता लघुशंका करने के लिए दुकान से बाहर निकले थे, इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर अज्ञात युवक दुकान में घुसा और गल्ले में रखे 2 लाख 70 हजार रुपए चुरा कर भाग निकला। इस दौरान उसके पिता ने युवकों रुकने के लिए हो शोर मचाया, लेकिन चोर वहां से रफूचक्कर हो गया। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस को वारदात की जानकारी दी, सूचना मिलने पर गांधी चौक चौकी पुलिस मौके पर पहुंची तथा चोर के हुलिया के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश शुरू की है। पुलिस आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि चोर की पहचान हो सके। वहीं दिनदहाड़े शहर के खाई की गली में लोहे की दुकान पर हुई चोरी की वारदात से व्यापारियों में हडक़ंप मच गया। पीडि़त व्यापारी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया है।