पग-पग दिखे तेजाजी भक्त, चारों ओर गूंजे वीर तेजाजी के जयकारे

Tejaji devotees seen in Kharnal fair, Veer Tejaji's cheer echoed all around तेजाजी के निर्वाण दिवस पर जन्म स्थली खरनाल में भरा वार्षिक मेला, खरनाल में उमड़ा तेजा भक्तों का सैलाब, देश के कोने-कोने से पहुंचे लोक देवता के अनुयायी