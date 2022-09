Video : खरनाल में 100 करोड़ से बनेगा तेजाजी का भव्य मंदिर

मंदिर में लगेगा मकराना का उच्च गुणवत्ता वाला मार्बल

नागौर. खरनाल में वीर तेजाजी का भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू हो चुका है और जब तक मंदिर पूरा नहीं होगा, तब तक काम रुकने नहीं देंगे, चाहे इसमें कितना ही खर्चा आए। यह बात जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजयसिंह चौटाला ने सोमवार को नागौर के श्रीनाथूराम मिर्धा ट्रस्ट छात्रावास में पत्रकारों से बात करते हुए कही। सोमवार को मेले में आए चौटाला ने खरनाल में तेजाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद तेजाजी के भव्य मंदिर के मॉडल (डेमो) का लोकार्पण किया। इसके बाद नागौर आए चौटाला ने कहा कि मंदिर के लिए मकराना के उच्च गुणवत्ता वाले मार्बल को लेकर सम्बिन्धत व्यापारी को टेंडर दे दिया है। पूरा मंदिर मार्बल से बनेगा। इसके लिए उनके अलावा अन्य लोगों से भी सहयोग लिया जाएगा।

Tejaji's grand temple will be built in Kharnal with 100 crores