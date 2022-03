मार्च में तापमान 40 पार, इधर पानी के लिए करना पड़ रहा ‘मार्च’

नहरबंदी से पहले ही शहर में शुरू हो गई पानी की किल्लत

- नगर परिषद के अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई, शहर के कई मोहल्लों में तीन-तीन दिन से नहीं हो रही जलापूर्ति

नागौर. मार्च के महीने के अभी दस दिन शेष हैं, लेकिन पिछले सप्ताह भर से गर्मी सितम ढहा रही है। दिन का तापमान अप्रेल-मई का आंकड़ा छू रहा है। आमतौर पर मार्च में जहां गुलाबी ठंड का असर रहता है, वहां इन दिनों पंखों के साथ एसी-कूलर भी चलने लगे हैं। दिन का तापमान 40 डिग्री पार हो रहा है। वहीं, दूसरी तरफ नहरबंदी शुरू होने से पहले ही पानी की किल्लत के हालात पैदा किए जाने लगे हैं। शहर में पिछले एक सप्ताह से पेयजल आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है। जिन इलाकों में एकांतरे पानी सप्लाई होता था, वहां दो दिन से तथा जहां दो दिन से पानी दिया जा रहा था, वहां तीन दिन बाद पानी दिया जा रहा है। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ पानी की किल्लत होने से टेंकर चालकों ने भी भाव बढ़ा दिए हैं। टेंकर चालकों ने प्रति टेंकर 100 रुपए बढ़ा दिए हैं।

Temperature crosses 40 in March, 'March' has to be done for water here