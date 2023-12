नागौर-मूण्डवा रोड पर बनेगी पान मैथी की अस्थायी मण्डी, सोमवार से शुरू होगी खरीद

किसानों व व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल के बीच मण्डी प्रशासन की मौजूदगी में हुआ समझौता

दोपहर 2 बजे से पहले पहुंचना होगा अस्थाई मण्डी, शाम साढ़े पांच बजे तक लगेगी बोली

- अस्थाई मंडी परिसर से बाहर पान मैथी खरीदने पर रहेगा प्रतिबंध

Temporary market of Pan Fenugreek will be built on Nagaur-Mundwa road