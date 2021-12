चाय व्यापारी का थैला लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार

गत 18 दिसम्बर को सदर बाजार में हुई थी वारदात

नागौर. शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र सदर बाजार से चाय व्यापारी का रुपयों से भरा थैला लूटकर ले जाने वाले एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थानाधिकारी बृजेन्द्रसिंह ने बताया कि गत सदर बाजार में राकेश ट्रेडिंग चाय व्यापारी का थैला ले जाने की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।

The accused who robbed the bag of tea merchant arrested