Video...नागौर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक संचालक मण्डल सदस्य पद चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों के मतपेटिका में बंद

Nagaur. संचालक मण्डल 12 सदस्य पदों के चुनाव के लिए हुए हुए मतदान में महज 51.10 फीसदी ने किया मतदान

-निर्धारित समय से पैतालीस मिनट ज्यादा मतदान होने के बाद भी 12 हजार 132 में से महज छह हजार 200 मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग

-माडीबाई कालेज में हुए मतदान के दौरान पोलिंग बूथों के बाहर उत्साही समर्थकों की लगी रही भीड़, पुलिस ने कई बार किया तितर-बितर

-बुधवार को कड़ी सुरक्षा में माडीबाई कालेज में सुबह नौ बजे से शुरू होगी मतगणना

The ballot boxes of 44 candidates closed for the election of Nagaur Urban Co-operative Bank Board of Directors