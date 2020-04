नागौर स्थापना दिवस पर श्रेष्ठ सजावट करने वालों को करेंगे पुरस्कृत

Those who decorated the best decorations on Nagaur Foundation Day will be rewarded, आओ 26 April को नागौर स्थापना दिवस अक्षयतृतीया पर दीपक जलाकर सजाएं अपना घर