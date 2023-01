VIDEO...मंडी में जीरे का कारोबार तो घटा तो, लेकिन भाव बढ़ा

Nagaur. स्थानीय स्तर पर आवक कम होने से बाहरी क्षेत्रों से जीरे की आपूर्ति बढ़ी

जीरे के बढ़ते भावों से कृषि मंडी के कारोबार में आई गर्मी

जीरे के भावों के बढ़ते भावों ने अन्य जिंसों को किया पीछे

मंगलवार को कृषि उपज मंडी में 33 हजार 500 रुपए प्रति क्विंटल बिका जीरा

The business of cumin decreased in the market, but the price increased