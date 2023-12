VIDEO...बख्तासागर तालाब के कैचमेंट एरिया को अतिक्रमियों कर दिया गायब, और प्रशासन को पता भी नहीं चला...!

तालाब आवक के रास्तों पर हुए निर्माणों ने रोका बारिश का पानी, अब बरसात का पानी तालाब तक नहीं पहुंच पाता

The catchment area of ​​Bakhtasagar pond was made disappear by encroachers, and the administration didn't even know...!