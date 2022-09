VIDEO...रिमझिम बारिश में झूमकर नाचा शहर

Nagaur. हल्की बरसात से मौसम हुआ ठंडा

नागौर. दिन भर की उमस एवं गर्मी के बाद शाम को हुई बारिश से मौसम बदला-बदला सा रहा। हल्की बरसात के बाद तेज ठंडी हवाओं के चलने से लोगों के चेहरों पर राहत नजर आई। इस दौरान शहर की सडक़ें पानी से तरबतर रही। शहर में गुरुवार का दिन लगभग सामान्य रहा। दोपहर बाद शाम को करीब पांच बजे मौसम बदला, और हल्की बूंदाबांदी के साथ रिमझिम बारिश शुरू हो गई। करीब दस मिनट तक हुई बरसात के बाद मुख्य बाजारों में पानी भरा नजर आया। विशेषकर किले की ढाल, गांधी चौक, तिगरी बाजार एवं तहसील चौक आदि क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात का पानी भरा नजर आया। बाजारों मेें सडक़ें पानी से तरबतर हुई तो दुकानदारों ने दुकाने भी अन्य दिनों की अपेक्षा शुक्रवार को जल्द बंद कर दी। इस दौरान खुले बाजार में कुर्सियां लगाए लोग ठंडे मौसम का लुफ्त लेते नजर आए। इधर शहर के काठडिय़ा का चौक, नया दरवाजा, शारदापुरम रोड, मानासर चौराहा एवं केन्द्रीय बस स्टैंड के पास आदि क्षेत्र के मार्गों पर बारिश की वजह से कई जगहों पर दलदलीय स्थिति बनी रही। इसकी वजह से आवागमन में लोगों को मुश्किलें हुई।

Nagaur. After a day's humidity and heat, the weather changed due to rain in the evening.