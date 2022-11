VIDEO...हजारों दीयों की रोशनी में रोशन हुआ शहर

Nagaur. देव दीपावली पर सजी दीपमालिका, रोशनी में जगमाते रहे मंदिर

-शहर के प्रमुख मंदिरों में बंशीवाला, गोपीनाथ, महालक्ष्मी एवं सती माता मंदिर में सजे हजारों दीये

-दीयों की रोशनी में मनाया गया देव दीपावली का पर्व

The city lit up in the light of thousands of lamps