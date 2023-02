VIDEO...नई सफाई व्यवस्था के लागु होने तक कचरे के ढेर पर बैठा रहेगा शहर...!

Nagaur. शहर के सार्वजनिक मार्गो, मैदानो की खुली जगह बन गए हैं हैं अघोषित कचरा यार्ड

सफाई के अभाव मे बिगड रही स्थिति

-जिम्मेदारों की बेफिक्री से शहर में हर जगह पर अब लगने लगा कचरा का ढेर

The city will remain sitting on the pile of garbage until the new cleaning system is implemented...!