वीडियो : प्रदेश के बंद पड़े पैनोरमा खुलेंगे, व्यवस्था भी सुधरेगी - जाड़ावत

राजस्थान पुरातत्व धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत से पत्रिका की विशेष बातचीत

नागौर. प्रदेश में पूर्व की सरकार द्वारा संतों, लोकदेवताओं एवं महापुरुषों के जो पैनोरमा बनाए गए हैं, वे अब बंद नहीं रहेंगे। पूरी तरह तैयार हो चुके पैनोरमा को न केवल पर्यटकों एवं आमजन के लिए खोला जाएगा, बल्कि उनकी व्यवस्था भी सुधारी जाएगी।’ यह बात राजस्थान पुरातत्व धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत ने सोमवार को राजस्थान पत्रिका से विशेष बातचीत में कही।

