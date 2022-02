प्रावधान के बाद भी बजट नही देने पर आत्मा परियोजना की बिगड़ी हालत

Nagaur. 2021-22 में तीन करोड़ 60 लाख के बजट का सरकार ने रोका

-हालात इतने खराब की कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़ गए

-बजट के अभाव में कृषक भृमण, कृषक प्रशिक्षण, किसान समूह का गठन, फसल प्रदर्शन, कृषक गोष्ठी आदि गतिविधियां रुकी-बजट नही मिलने से अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन रुके

The condition of the Atma project deteriorated even after the provision was not given to the budget