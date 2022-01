ये ‘नागौर’ है, यहां जहां चाहे खोदो, कोई नहीं टोकने वाला

मोबाइल कम्पनी के ठेकेदार ने नगर परिषद की अनुमति के बिना काम शुरू कर तोड़ी पाइप लाइन, वार्ड एक के कई मोहल्लों में पेयजल सप्लाई गड़बड़ाई

नागौर. शहर में मोबाइल कम्पनियां हो या कोई और जब चाहे, जहां चाहे सडक़ और जमीन खोद सकता है, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। यही वजह है कि शहर में गिनी-चुनी बची सडक़ों पर जगह-जगह गड्ढ़े खोदे हुए हैं, जिनमें गिरकर यदि कोई मर भी जाए तो जिम्मेदारों को चिंता नहीं है। यहां तक कि यदि कोई जिम्मेदार नागरिक बेलगाम ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है। ऐसे में नियम विरुद्ध काम करने वाले लोगों को संरक्षण मिलता है और शहर की जनता परेशान होती है।

The contractor started the work without permission and broke the pipeline