VIDEO...देश के पहले प्रधानमंत्री ने समझी थी नागौर की महत्ता, राज्य सरकार ने भुला दिया

Nagaur. अरबों का राजस्व चुकाने वाले नागौर को स्मार्टसिटी योजना में सरकार ने नहीं किया शामिल

- पूर्व के बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान के छह शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने की थी घोषणा, नागौर को छोड़ दिया उपेक्षित

- सरकार ने जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौडगढ़़ को किया था स्मार्ट सिटी योजना में शामिल

- नागौर में न तो पानी की सुविधा और न ही मल्टीस्पेशलियटी हॉस्पिटल, कचरा निस्तारण, सफाई तक की समस्या से जूझ रहा नागौर जिला

The government did not include Nagaur, which pays revenue of billions, in the smart city scheme