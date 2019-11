यहां सत्ताधारी पार्टी के हिसाब से बदलता है स्कूलों का पाठ्यक्रम

The curriculum of schools changes according to the ruling party राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर विशेष : किताबें बदलने तक सीमित हो गई सरकारें, शिक्षा पर ध्यान देने की बजाए किताबें बदलने पर ज्यादा जोर, किताबें छपवाने में आने वाला करोड़ों रुपए का भार जनता पर