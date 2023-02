दूसरे दिन दोपहर तक नहीं निकाला जा सका विवाहिता का शव

हत्या के बाद आरोपी ने डेरवा गांव के बंद कुएं में डाला था शव

- शव निकालने के लिए एसडीआरएफ के बाद अब एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची

आरोपी ने विवाहिता की हत्या के बाद किए शव के टुकड़े, पकड़े जाने पर पुलिस को करता रहा गुमराह

The dead body of the married woman could not be removed till noon