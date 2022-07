Video : जनता की जागरुकता से होगा शहर का विकास - बोथरा

पत्रिका अभियान : मेरा शहर, मेरा मुद्दा - बिजली, पानी व सडक़ की समस्या से जूझ रहा शहर का वार्ड एक

- पार्षद गोविन्द कड़वा सहित वार्डवासियों ने बेबाकी से रखी वार्ड की समस्याएं, अधिकारियों ने दिया समाधान का आश्वासन

- सभापति के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित पार्षद नवरतनमल बोथरा ने कहा - जनता की जागरुकता से होगा शहर का विकास

नागौर. शहर की समस्याओं को स्थायी हल तक पहुंचाने के लिए राजस्थान पत्रिका की ओर से शुरू किए गए ‘मेरा शहर, मेरा मुद्दा’ अभियान की शुरुआत शनिवार को वार्ड संख्या एक की बैठक से हुई। नगर परिषद सभागार में आयोजित बैठक में वार्ड एक के पार्षद गोविन्द कड़वा सहित प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लेकर वार्ड की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया, वहीं डिस्कॉम के एक्सईएन (टीए) तपेन्द्र कुमार चौधरी, पीएचईडी के एईएन जयनारायण मेहरा व नगर परिषद के एईएन मकबूल ने उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। वार्डवासियों द्वारा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार करने व कई कार्य समय पर पूरे नहीं होने की बात कही।

The development of the city will happen with the awareness of the public - Bothra