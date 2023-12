VIDEO...रामदेव पशु मेला के गौरव को पुर्नस्थापित करने को लेकर जिला प्रशासन भी हुआ गंभीर

-जिला कलक्टर एवं रामदेव पशु मेला आयोजन समिति अध्यक्ष अमित यादव ने उ. प. रेलवे महाप्रबन्धक को पत्र लिखकर पशुओं के परिवहन के लिए मालगाड़ी एक वेगन उपलब्ध कराने का किया अनुरोध

The district administration also became serious about restoring the glory of Ramdev Cattle Fair