VIDEO...नागौर की बयार में महकेगी अमरूद, इमली व जामुन की सुगंध

Nagaur. अमरूद, इमली के साथ जिले में अब नजर आएगी जामुन

-वन विभाग की ओर की नर्सरियों में तैयार हो रही नीम, करंज, चुरेल, कचनार, अमरूद, बिल्वपत्र, टिकोमा, शीशम, अरडू आदि की पौध

-विभिन्न प्रजातियों के करीब पंद्रह लाख पौधों को विकसित करने में जुटी वनकर्मियों की फौज

-पानी की कमी से नहीं प्रभावित होने दी जाएगी पौधों को तैयार करने की प्रक्रिया

-क्षेत्रीय वन्य अधिकारियों को दिए निर्देश

The fragrance of guava, tamarind and berries will smell in the wind of Nagaur