श्रम विभाग में नहीं थम रहा फर्जीवाड़ा

दस्तावेजों में काट-छांट कर फर्जी तरीके से भुगतान करने का सिलसिला जारी

- पूर्व में मृतकों का पंजीकरण करके मृत्यु की सहायता राशि जारी करने के मामले में अपात्रों ने जमा नहीं करवाई राशि, दुबारा जारी किए नोटिस

नागौर. नागौर के श्रम विभाग कार्यालय में दस्तावेजों में काट-छांट करके व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सहायता राशि जारी करने का भंडाफोड़ करने के बावजूद अधिकारी और दलाल बाज नहीं आ रहे हैं। अचरच की बात यह है कि इसकी जानकारी होने के बावजूद श्रम विभाग के उच्चाधिकारी एवं मंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं।

The fraud is not stopping in the labor department Nagaur