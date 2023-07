VIDEO...नागौर में आठ सौ बरस से पुराना रहा है मोहर्रम का इतिहास

Nagaur. राजस्थान में नागौर जिला ही रहा ऐसा जहां पर दो ताजिये जुलूस के साथ कभी नहीं चलते, जहां स्थापित होते हैं, वहीं से सैराब करने के लिए ले जाया जाता है इन दोनों को

The history of Muharram is more than eight hundred years old in Nagaur