हर श्लोक की रचना पर कारागार के ताले टूटते चले गए...

Nagaur. भक्तामर स्त्रोत्र जाप के साथ हुआ दीपार्चन

-रविवार देर रात्रि दिगंबर जैन नसिया गेट में हुए कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने किया जाप

Nagaur. Devotees of Jain society chanting Bhaktamar Stotra on the day of salvation of Tirthankar Padmaprabhu