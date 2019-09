पंच सितारा होटल के कमरे सा नजारा नजर आता है यह सभागार

किराया देकर अन्य विभाग भी इस सभागार में कर सकेंगे बैठक

नागौर. दुधिया रोशनी में नहाए सभागार में चमचमाता फर्श पर बैठने के लिए आलीशान सौफों पर बैठकर शीतल बयार का अहसास करवा देता है। तभी तो शुक्रवार को इस सभागार में प्रवेश करते ही चमक देख जनप्रतिनिधियों व अधिकारियेां के पांव ठिठक गए। आपको पढकऱ ऐसा लग रहा होगा मानो किसी पंच सितारा होटल के कमरे की बात हो रही है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तस्वीर किसी पंच सितारा होटल की नहीं बल्कि जिला परिषद के नए सिरे से तैयार सभागार की है। काफी पुराना हो चुका यह सभागार लोगों के लिए अतीत की बात हो गया है। करीब 35 लाख की लागत से सभागार के भीतर व बाहर का नजारा देखते ही बनता है।

प्रोजेक्टर पर मिलेगी जानकारी

नवीनीकृत सभागार में ग्रेनाइट का चमकदार फर्श है वहीं पूरा सभागार एसी है। एलईडी की रोशनी की व्यवस्था के साथ योजनाओं की जानकारी देेने के लिए दोनों तरफ दो प्रोजेक्टर बोर्ड लगाए गए हैं। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के लिए राउण्ड टेबल लगाई गई हैं वहीं लकड़ी की कुर्सियों को भी नया रूप दिया गया है। इसके अलावा बैठक में संख्या अधिक होने पर बैठने के लिए तीन तरफ सोफे भी लगाए गए हैं। परिषद का साउण्ड सिस्टम लगाए जाने से बैठकों के दौरान साउण्ड सिस्टम की वजह से होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। वहीं सदस्यों को माइक के अभाव में ऊंची आवाज में अपना पक्ष रखना नहीं पड़ेगा। इनके लिए कोड लेस माइक उपलब्ध होंगे।

वीआईपी के साथ चर्चा की सुविधा

परिषद में केवल अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व जिला परिषद सदस्यों को ही शामिल होने की अनुमति होती है। कई महिलाएं भी जनप्रतिनिधि हैं जिनके साथ छोटे बच्चे होने की वजह से परिजन साथ आते हैं। उनको सभागार में बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं होने पर बाहर बैठकर इंतजार करना पड़ता था। अब उनके लिए सभागार के बाहर रिसेप्शन के रूप में प्रतिक्षालय कक्ष में बैठक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभागार के भीतर ही एक वीआईपी कक्ष सह रेस्ट रूम का निर्माण भी किया गया है जिसमें बैठकर वीआईपी व्यक्ति चर्चा कर सकते हैं। Nagaur latest news in hindi



नागौर के लिए गौरव की बात

देश को पंचायती राज व्यवस्था देने का गौरव नागौर को मिला है। कोई भी पंचायती राज संस्थानों को देखने आ सकता है ऐसे में जरुरी है कि पंचायती राज से जुड़े भवन आदि अच्छे हो। इसी को ध्यान में रखते हुए सभागार को नया रूप दिया गया है।

महेन्द्र चौधरी, उप मुख्य सचेतक, राजस्थान सरकार



मेरा सपना पूरा हुआ

मेरा एक सपना था कि जिला परिषद का सभागार आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो। इसको ध्यान में रखते हुए सभागार के नवीनीकरण व सौन्दर्यकरण का कार्य करवाया गया है। सदस्यों को भी यहां बैठकर गौरवांभूति होगी।

सुनीता चौधरी, जिला प्रमुख, जिप नागौर